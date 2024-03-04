04 Mar 2024 - 11:04 - Ekonomi

Kayısı değer mi kaybediyor?

Geçen yıllara oranla bu yıl kayısı fidanlarına talebin az olduğunu ifade esnaflar, fiyatların düşük olmasına rağmen kimsenin kayısı fidanı almaya yanaşmadığını kaydettiler. Esnaf Selahattin Şengül, “Geçen yıllar talep fazla olduğu için fazla ekim yaptık. Şu an sezon olarak kayısı satışlarının çok olması gerekiyor ama diğer meyve çeşitleri daha çok satılıyor” dedi.