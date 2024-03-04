Kayısı değer mi kaybediyor?

Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesinde faaliyet gösteren esnaflar geçen yıla oranla bu yıl kayısı fidanlarının satışlarında bir düşüş olduğunu ifade ediyorlar. Fidan satışları hakkında bilgi veren esnaflar BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundular.
Bu yıl kayısı fidanlarına talebin az olduğunu vurgu yapan esnaf İbrahim Özdemir, artık fidanın para etmediğinin altını çizdi.
“MALİYETLERİ KURTARMIYOR”
Güz döneminde soğuk havalardan dolayı kayısı ekimi yapılmadığını söyleyen Özdemir,
“Genellikle kasım ve aralık ayında kayısı ekimi oluyor. Nisan ayının sonuna kadar ekimler devam ediyor. Bu yıl güz döneminde ekim az oldu. Fiyatlar düştü ondan dolayı biraz sıkıntıdayız. Fidan çok ama talep yok. Talep olmayınca mecbur fiyatlar düşüyor. 100 liradan satmaya başladık şu an 60’a veriyoruz. 50’ye gidenler var. Alan var ama fiyat düşük olduğu için maliyetleri kurtarmıyor. İşçi parası da yükseldi, mazot pahalı. İşimiz hep mazotla. Traktörler büyük olduğu için günde bin, 2 bin liralık mazot yakıyoruz. Gübre zaten pahalı. İşçi yevmiyeleri bin lira o da çok pahalı. Ama fidan da para etmiyor. Bundan 2-3 sene önce 4 fidanla bir işçi parası çıkıyordu şimdi 20 fidan satıyoruz bir işçi parası ancak çıkıyor. Ondan dolayı işler biraz durgun”
şeklinde konuştu.
“ONA RAĞMEN YİNE ALMIYOR”
Kaçak ekimlere dikkat çeken Selahattin Şengül isimli esnaf ise,
“Bu yıl kayısı fidanlarına talep az. İnsanlar artık ekmiyor ya da depremden dolayı etkilendikler için ekmiyorlar. Bundan dolayı talepler bayağı bir azaldı. Bizde geçen yıllar talep fazla olduğu için fazla ekim yaptık. Şu an sezon olarak kayısı satışlarının çok olması gerekiyor ama meyve çeşitleri daha çok satılıyor. Kayısı fidanları 75 lira bandından hareket ediyor. Kaçak ekimlerde oldu bayağı bir köylü olsun, kendi arazisi olan kayısısını ekti. Bu bizi bayağı bir etkiliyor. Çünkü biz burada vergimizi veriyoruz, defterimizi tutuyoruz, her şey resmi şekilde ama köyde olsun vatandaş ekiyor. Bir denetimsizlik var kendi bildikleri fiyatlarla sattıkları için bu bizi etkiliyor. Müşteri geliyor mesela, 75 diyoruz. İşte düşürüyor 60-65 olsun. Ona rağmen yine almıyor. Çünkü mesela köyde yaşayan biri gelip burada 60’a alacağına kendi köylerinde eken varsa ora da 40-50 liradan almayı düşünüyor. Çünkü orada serbest bir piyasa var bizim burada net bir piyasa var. Şu an bizim her şey içinde dahil fidanın bir maliyeti 45-50 lirayı rahat buluyor. Bizim de üstüne bir şey katmamız lazım ki geçimimizi sağlayalım. Diğer senenin fidanını yetiştirebilelim”
dedi.
“BEN DAHA SİFTAH ETMEDİM”
Alım olmadığı için fiyatların düştüğünü kaydeden Adnan Doğan isimli esnaf,
“Kayısı fidanları 50 lira. Talep fazla yok, bu yıl satışlar durgun. Geçen yıl iyiydi ama bu yıl güz döneminde alım az oldu. Nedeni her taraf doldu artık kayısı ekecek yer kalmadı. Şimdi genelde kuruyanların yerine gelip 3-5 tane alıyorlar. Meyve alıyorlar, bahçede mesela birer tane meyve bulunsun diyerek meyve alıyorlar. Her tarafa dikile dikile artık dağ bayır kayısı oldu. Alım olmadığı için fiyatlar düştü normalde 75 lira ama 50-60 TL’ye veriyoruz. Buna rağmen alan az. Ben daha siftah etmedim”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.