Devletten destek bekliyorlar

Malatya’da havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi arı üreticilerine felaket getirdi. Gece ve gündüz hava sıcaklığı farkından dolayı neredeyse yüzde 50 oranında koloni kaybı yaşayan arıcılar, kara kara düşünürken, Malatya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak BUSABAH Medya’ya konuşarak devletten destek istedi.
İklim değişikliğinin her şeyde olduğu gibi arıcılar üzerinde de büyük etkisi olduğunu dile getiren Çolak, arıcılara iklim değişikliği için gerekli olan uyarıları yaptıklarını söyledi.
“KAYISILARIN ÇİÇEK AÇMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ OLUR”
Koloni kayıpları olduğuna dikkat çeken Çolak,
“Arıcılarımız gerekli olan tedbirleri aldılar. Ve gelecek olan iklimsel problemleri için kovanlarına önlemler aldılar. Bu yıl koloni kaybımız çok fazla oldu. Neredeyse yüzde 40 oranında bir arı kaybımız var. Arıcılarımız bu kayıplarını ilkbaharda tamamlayacaklar. Havalar yanıltıcı. Arılarımız da kendilerini hava sıcaklığına göre adapte ediyorlar. Buna göre de doğadaki olumsuzlukları önceden hissediyorlar. Buna rağmen kolonilerde oldukça büyük bir kaybımız oldu. Kayısı ağaçları çiçek açmak üzer. Eğer bu çiçek döneminde havalar yağışlı geçmez, arıcılarımız da kayıp olan kolonilerin yerine yeni arılar eklerlerse iyi bir üretim olur. Kayısıların çiçek açması bizim için avantaj olur. Arılar hem çiçeklerin tozlaşmasını sağlar hem de kayısı çiçeklerinde çok iyi polen var ve bu da üretim için çok iyi olur. Malatya’da kayısının olması arıcılarımız açısından önemli bir şans”
diye konuştu.
“ARICILAR AKDENİZ’DEN ARI GETİRECEKLER”
Koloni kayıpları için devletin destek vermeyeceğini belirten Çolak,
“Maalesef devletimizin afet kapsamı dışında canlı hayvana desteği yok. Bu nedenle koloni kayıplarımız için devletimizden arı talebinde bulunamıyoruz. Kalan arılarımıza güzel bakacağız ve ölen arılarımızın, koloni kayıplarımızı eski seviyesine getirmeye çalışacağız. Bu kayıplarımızın bal üretimine herhangi bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü aracılarımız Akdeniz’den arı getirip, kolonilerini tamamlayacaklar” dedi.
“KAZANMAYAN BİR KİTLEYİ TUTMAK KOLAY OLMAZ”
“Bizim devletimizden bazı taleplerimiz var” diyen Çolak,
“Devletimizden mazot, şurup, şeker, varova, ilaç desteği istiyoruz. Bu destekler arıcılarımızı güçlendirir, imkânlarını daha da genişletir. Bu şekildeki desteklerle kayıplarımızı telafi edebiliriz. Hayvancılığı desteklemeden öldürdüler, şimdi hayvancılığa çok destek veriliyor fakat ayağa kaldıramıyorlar. Biz arıcılar daha ayaktayken destek verilsin ki düşmeyelim. Eğer arıcılar da düşerse daha da ayağa kalkamazlar. Üreticiler arıcılığı ‘kazanamıyoruz’ diye bırakıp, şehirlere giderlerse arıcılık sektörü tamamen biter, kimse de daha arıcılık yapmaz. Destek olmazsa kazanmayan bir kitleyi tutmak kolay olmaz. Koloni kayıplarımız oluyor, girdiler çok fazla, ilaç yüzde 200 oranında arttı, nakliye, mazot çok yükseldi. Mutlaka arıcılarımıza destek verilmeli”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.