04 Mar 2024 - 10:55 - Gündem

Devletten destek bekliyorlar

Malatya’da yüzde 40 oranında koloni kaybı yaşayan arıcılar, devletten destek bekliyorlar. Devletin canlı hayvan desteği olmadığını hatırlatan ve bu desteğin diğer kalemlere yapılmasını talep eden Malatya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, “Hayvancılığı desteklemeden öldürdüler, şimdi hayvancılığa çok destek veriliyor fakat ayağa kaldıramıyorlar. Biz arıcılar daha ayaktayken destek verilsin ki düşmeyelim. Eğer arıcılar da düşerse daha da ayağa kalkamazlar” dedi.