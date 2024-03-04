Diyarbakır Bağlar Ergani Bismil Çermik Kulp Sur ve Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Boncuklu, Hilar, Yamaçlar, Sabırlı, Dallıdağ, Çukurdere, Kemaliye, Cömert, Yoncalı, Gözekaya, Yakacık, Deringöze, Şölen, Çayköy, Özbilek, Bademli, Dicle, Makam Dağı, Gürünlü, Azıklı, Karşıbağlar, Bagür, Morkoyun, Güneştepe, Tevekli, Yukarıkuyulu, Güzelyurt, Gülerce, Üzümlü, Yakacık, Bereketli, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Hançerli, Kömürtaş, Yeniköy, Karpuzlu, Çimlihöyük, Gözlü, Olgun, Doğanköy, Akçakale, Yukarıkarpuzlu, Özbilek, Sallıca, Buzluca, Çiçeközü, Baykara, Tişo, Keklik, Yapraklı, Ortaağaç, Değirmendere, Kortaş, Devletkuşu, Armutova, Boğazköy, Çayköy, Kavurmaküpü, Salihli, Sallar, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Fatih, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Kavurmaküpü, Bahçekaşı, Çayırdere, Kesentaş, Otluca, Ortayazı, Yolbulan, Ziyaret, Dağarası, Salihli, Yamaçlar, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Çataltarla, Kılavuztepe, Meydanlık, Ağıllı, Karapınar, Yenice, Kurudeğirmen, Kırkdirek, Kocahüyük, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Alabuğday, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yuvacık, Altınakar, Belenli, Başaklı, Tekkaynak, Karalar, Başalan, Hacıosman, Kozan, Sati, Bozdemir bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Çataldut bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Döğer, Pınar, Arıköy, Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yenişehir, Selman, Babalar, Kale, Gündoğuran, Dere, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Konak, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Balım, Kalkan, Döşemeler, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Gürbüz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Kırkkaşık bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Arkbaşı, Gökçen, Kokulupınar, Tepecik, Şerifoğulları, Bozyer, Karpuztepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Tuzla, Hamzalı bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Abalı, Şenlik, Birlik, Ergin, Boyunlu, Savat, Yalaza, Uçarlı, Çağdaş, Kabakaya, Bağlan, Ortaç, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Çevriksu, Nohuttepe, Güzderesi, Yeşerdi, Çiğil, Kıraçtepe, Yeşilköy, Akdere, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Bellibahçe, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Karamus, Yuva, Duru, Alıncak, Akbaş bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yenice, Yarımca, Koyungüden, Alibardak, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar, Mermer, Doğanlı, Büyükakören, Meşeler, Ziyaret, Kavaklıbağ, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören, Özekli, Ziyaret, Kavaklıbağ, Küçükakören bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Fabrika, Dokuzçeltik, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.