Niğde ve Adıyaman bu saatlere dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Ahmet Kuddusi Mahallesi, Toplu Konut Mahallesi,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tepeköy Köyü’ne,

Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Yeni Mahallesi, Efendibey Mahallesi, Güllüce Köyü, Şahsüleyman Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü; Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Şeyhömerli Köyü; Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Küme3 Mevkii, Tekneçukur Köyü, Tepeköy Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Adıyaman’da:

Bugün 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Gölbaşı ilçesine bağlı Yeniköy, Besevler, Serpenmova, Haydarlı, Ayvalık Köyleri ile Özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.