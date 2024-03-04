Kayseri’de 6 Kahramanmaraş’ta 2 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 08.00 ila 10.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik, Yediağaç mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacıl, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir, Yeniköy, mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler, Erciyesevler mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesine Bağlı Camuzoğlu ve Balduklar Mevkii’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Altınboğa ve Yeşiltepe mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.