- Sağlık

4 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

4 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Aksu Eczanesi Eski Malatya

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık

Gözde Eczanesi Battalgazi

Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 2/1A, (Mücelli 1 nolu ASM yanı, engelliler parkı karşısı)

24 saat açık

Barış Eczanesi Battalgazi

Küçük Hüseyin Bey Mahallesi, Atatürk Evi yanı, Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No:42

24 saat açık

Kurnazlar Eczanesi Yeşilyurt

İstasyon Caddesi TCDD karşısı

24 saat açık

Erdem Eczanesi Yeşilyurt

Gözde Akademi Hastanesi arkası, Fırın Ertan karşısı

24 saat açık”

 

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04 Mar 2024 - 09:59 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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