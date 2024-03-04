4 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
4 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Aksu Eczanesi Eski Malatya
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık
Gözde Eczanesi Battalgazi
Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 2/1A, (Mücelli 1 nolu ASM yanı, engelliler parkı karşısı)
24 saat açık
Barış Eczanesi Battalgazi
Küçük Hüseyin Bey Mahallesi, Atatürk Evi yanı, Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No:42
24 saat açık
Kurnazlar Eczanesi Yeşilyurt
İstasyon Caddesi TCDD karşısı
24 saat açık
Erdem Eczanesi Yeşilyurt
Gözde Akademi Hastanesi arkası, Fırın Ertan karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.