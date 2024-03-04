- Gündem

Meteorolojiden Malatya’ya uyarı geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteorolojiden Malatya’ya uyarı geldi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 14 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece”

 

# meteoroloji, malatya Meteoroloji, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri

04 Mar 2024 - 09:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL