Meteorolojiden Malatya’ya uyarı geldi

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 14 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece”