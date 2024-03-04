Malatya dikkat! 6 ilçe etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı, Şahnahan, Yamaç mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa, Özalper, Turgut Özal, Bostanbaşı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli, Pacalı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar, Yeni mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Güzelyurt, Dursunlu, Güzelyayla, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Kızılhisar, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,
Bugün 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Gedik mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Doğu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Yarın 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Uzuntaş, Kayadere, Yeşildere, Uzuntaş, Yeşildere mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.