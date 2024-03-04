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Malatya dikkat! 6 ilçe etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya dikkat! 6 ilçe etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı, Şahnahan, Yamaç mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa, Özalper, Turgut Özal, Bostanbaşı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli, Pacalı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar, Yeni mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Güzelyurt, Dursunlu, Güzelyayla, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Kızılhisar, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Bugün 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Gedik mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Doğu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Uzuntaş, Kayadere, Yeşildere, Uzuntaş, Yeşildere mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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04 Mar 2024 - 09:39 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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