İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı kapsamında bulunan istinat duvarının yıkılması sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu Üniversitesi kampüsü içerisinde devam eden Şehir Hastanesi'nin istinat duvarı, çalışma esnasında bir iş makinasının çarpması sonucu yıkıldı. Duvarın yıkılması sırasında, duvardan düşen Mehmet Ç. ve Ferhat Y. isimli işçiler hafif şekilde yaralandılar.

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Polis ekipleri ise olayla ilgili detaylı inceleme başlattılar.

Yaşanan bu olay, inşaat sektöründe güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Olayın nedeni hakkında daha fazla bilgi edinmek için polis incelemesinin sonuçları beklenmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı