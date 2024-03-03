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İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı kapsamında bulunan istinat duvarının yıkılması sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı mask
İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı
İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, Şehir Hastanesi inşaatı kapsamında bulunan istinat duvarının yıkılması sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, Artuklu Üniversitesi kampüsü içerisinde devam eden Şehir Hastanesi'nin istinat duvarı, çalışma esnasında bir iş makinasının çarpması sonucu yıkıldı. Duvarın yıkılması sırasında, duvardan düşen Mehmet Ç. ve Ferhat Y. isimli işçiler hafif şekilde yaralandılar.

İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Polis ekipleri ise olayla ilgili detaylı inceleme başlattılar.

Yaşanan bu olay, inşaat sektöründe güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Olayın nedeni hakkında daha fazla bilgi edinmek için polis incelemesinin sonuçları beklenmektedir.

İstinat duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mardin, Artuklu, Şehir Hastanesi inşaatı, istinat duvarı, yaralı, Polis, İşçi

03 Mar 2024 - 23:50 - Gündem

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