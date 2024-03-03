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Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün

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SGK ve Bağ-Kur’lu emekli hastalar istedikleri zaman ücretsiz kaplıca tedavisi alabilir. Peki, nasıl başvuru yapılır, hangi koşulları taşımak gerekir, başvuru süresi var mı? İşte tüm merak edilenler ve cevapları…

Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün mask
Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün
Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün
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SGK ve Bağ-Kur’lu emekli hastalar istedikleri zaman ücretsiz kaplıca tedavisi alabilir. Peki, nasıl başvuru yapılır, hangi koşulları taşımak gerekir, başvuru süresi var mı? İşte tüm merak edilenler ve cevapları…

Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün

Emekliler için ücretsiz olarak sunulan bir sağlık hizmeti olan kaplıcalar oldukça faydalı olduğu için çok tercih ediliyor. SGK ve Bağ-Kur’lu emekli hastalar istedikleri zaman ücretsiz kaplıca tedavisi alabilir. Peki nasıl?

Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün

GEREKLİ ŞARTLAR

Bunun için öncelikle sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Bu rapor bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından düzenlenmeli. Kişinin kaplıca tedavisine uygun olduğunu göstermesi adına bu önemli bir şart.

Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün

Diğer şart ise 5 iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat etmek. Sağlık kurulu raporu alan kişi, raporunun düzenlendiği günü takip eden 5 iş günü içinde kaplıcaya gitmeli. Yoksa hem iptal olur hem de 6 ay beklemesi gerekir.

Ayrıca tıbben refakatçi gerekiyorsa ancak o zaman refakatçi gidebilir ve son olarak kaplıcanın SGK anlaşması olması da gerekir.

Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün

YOL MASRAFLARI

Kaplıca tedavisi için başvuruda bulunan emekliler, yol masrafları için SGK’ya başvurabilirler. Bu arada tıbben gerekli olursa refakatçinin de yol giderleri ile gündelikleri karşılanabilir.

Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün

ÖDEME SÜRESİ

SGK, kaplıca tedavisi için her hastaya en fazla 21 günlük ödeme yapıyor. Ödeme süresi ve koşullarıyla ilgili detaylı bilgi SGK'nın resmi internet sitesinde bulunuyor.

Bu haber emekliler için Ücretsiz yararlanmak mümkün

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03 Mar 2024 - 22:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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