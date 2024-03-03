Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da şiddetli deprem hissedildi

Malatya’da Doğanşehir merkezli şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19460313/malatyada-siddetli-deprem-hissedildi



Malatya’da 5.0’lik deprem mi bekleniyor?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesi bir nebze olsun rahatlasa da uzmanlar artçıların biraz daha süreceğini, hatta Malatya’da uzun aralıklara 5 mw artçıların olmasının olağan olduğunu söylüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19457978/malatyada-50lik-deprem-mi-bekleniyor



Hak sahipliğinde kafalar karışık Müşterek yapılarda kaç hak sahibi var?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde kura çekimleri yapılırken akıllarda da birçok soru işareti oluştu. Bunlardan biri ise müşterek konutları zarar görenlerin durumunun ne olacağı ve bu durumlarda kaç hak sahibinin olduğu yönündeki sorular oldu. Konuya ilişkin Mevzuat, tüm soruların cevabını veriyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19459503/hak-sahipliginde-kafalar-karisik-musterek-yapilarda-kac-hak-sahibi-var



Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

Malatya yemeklerinde en çok kullanılan ürünlerin başında bulgur geliyor. Öyle ki gastronomi alanında bulgur denince akla Gaziantep, Karaman ve Malatya geliyor. Pilavlık, yarma, dövme, kısırlık ve daha birçok çeşidi ile göz dolduran bulgurun yemeğe dönüşme serüveninde öyle bir lezzet var ki, kimse vazgeçemiyor: Sıkma köfte…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19460394/bulgur-denince-akla-malatya-gelir-iste-bulgurun-en-lezzetli-hali-sikma-kofte



Mobbing, hakaret, üniversite kapısından alınmama… 28 Şubat ona engel olmadı, dereceler yaptı

Postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecinde tutuklanan kızlardan biri olan Sertap Ateş o süreçte yaşadıklarını anlattı. Ateş, “İmam Hatip Lisesi’ni birincilikle bitirdim. İstediğim bölüme girdim ama 3. sınıftayken ‘Sen artık okuyamazsın’ dediler. Yazılar gelir gelmez hocalarımız tarafından mobbinge uğramaya başladık. Bize sınıfta terörist bile diyenler oldu. Elhamdülillah 2012’de üniversiteyi bitirdim. 2014’te de Malatya'da birincilik, Türkiye'de de derece yaptım” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19457460/mobbing-hakaret-universite-kapisindan-alinmama-28-subat-ona-engel-olmadi-dereceler-yapti



Kitaplar okuyorsa, kalemi cebinden eksik olmuyorsa, her konuda bir birikimi varsa bilin ki o Hekimhanlı! Bir doktorun ismiyle doğan ilçe: Hekimhan

Malatya’da Hekimhan deyince akla tahsil görmek, okumak ve daha da çok okumak gelir. Hatta Hekimhanlı tanıdığı olan varsa bilir: Boş durmak bu insanlar için kâbus! Bu sohbeti bir kenara bırakırsak; peki, Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan Hekimhan’ın ismi nereden geliyor? Hekimhan isminin anlamı ne? Tarihi 13. yüzyıla dayanan bu ismin kökeni neyi temsil ediyor? İşte o çok şaşırtıcı cevabı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19456848/kitaplar-okuyorsa-kalemi-cebinden-eksik-olmuyorsa-her-konuda-bir-birikimi-varsa-bilin-ki-o-hekimhanli-bir-doktorun-ismiyle-dogan-ilce-hekimhan