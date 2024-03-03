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İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Peki, bu zamana kadar oynanan tüm Beşiktaş ve Galatarasay maçlarının istatistikleri nasıl? Hangi takım kaç gol attı? En çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncular hangileri?

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri mask
İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri
İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Peki, bu zamana kadar oynanan tüm Beşiktaş ve Galatarasay maçlarının istatistikleri nasıl? Hangi takım kaç gol attı? En çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncular hangileri?

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyete aldığı 72 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

KAÇ GALİBİYET ALINDI?

Beşiktaş ile Galatasaray bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 126 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım ise 114 defa rakibini mağlup etti. Ayrıca 114 müsabakadan beraberlik çıktı.

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

KAÇ GOL ATILDI?

İki takımın bugüne kadar yaptığı 354 karşılaşmada Galatasaray 495 gol, Beşiktaş 464 gol attı. Bugün yapılan maçla beraber iki takım 355’inci defa karşı karşıya gelmiş oldu.

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCULAR

Beşiktaş’tan Şeref Görkey 63 defa sahaya çıkarak ilk sırada yer aldı. Görkey, 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla Beşiktaşlı Hakkı Yeten aldı. Üçüncü sırada 59 maçla Beşiktaş’tan Rıza Çalımbay alırken, dördüncü sıra ise Galatasaray’dan 51 maçla Bülent Korkmaz’ın oldu.

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

EN ÇOK GOL ATANLAR

Hakkı Yete – Beşiktaş – 29
Şeref Görkey – Beşiktaş – 26
Gündüz Kılıç – Galatasaray – 21
Feyyaz Uçar – Beşiktaş - 18
Metin Oktay – Galatasaray - 15
Kemal Gülçelik – Beşiktaş - 14
Şükrü Gülesin – Beşiktaş – 13

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

GALATASARAY, BU SEZON İKİ DERBİDE DE BEŞİKTAŞ’I MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon Beşiktaş ile oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2014-2015 sezonunda rakibini iki kez yenmişti. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Ligin ilk yarısında Rams Park’ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Cimbom, rakibini bu sezon iki derbide de yenmeyi başardı. Aslan en son 2014-2015 sezonundan siyah-beyazlılara karşı iki müsabakadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.

İşte Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin “en”leri

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03 Mar 2024 - 21:45 Malatya- Spor

Mahreç  Besime Güner

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