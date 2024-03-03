Jeoloji Mühendisleri Odası, maden ocaklarının denetimini talep ediyor

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, son yaşanan Erzincan'daki maden faciasının ardından maden ocaklarının denetlemesinin Jeoloji Mühendisleri Odası'na verilmesini istediklerini belirtti.

Çelik, Türkiye'de maden alanında önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, madenlerin denetlenmesinin Jeoloji Mühendisleri Odası'nın daha uygun olabileceğini ifade etti. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın alt yapı olarak çok iyi bir konumda olduğunu dile getiren

Çelik,

"Fay hatlarıyla, heyelanlarla, dere yataklarıyla ilgili tüm bilgilere sahibiz. Devletimizden maden ocaklarının tüm denetleme işinin Jeoloji Mühendisleri Odası'na verilmesini talep ediyoruz. Özellikle en son Erzincan'da toprak kayması yaşandı ve oradaki işçiler toprak altında kaldı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ocakların denetlenmesini istiyoruz. Maden ocaklarının denetlenmesini, makine mühendisleri ile belediyenin ortak asansör denetlemeleri gibi biz de yapabiliriz. Odamıza kayıtlı 20 bin mühendis bulunmaktadır. Jeoloji mühendislerinin yaptığı denetimlerle toprak kaymalarını önleyebiliriz. Bu nedenle denetim talep ediyoruz"

şeklinde konuştu.

Çelik'in açıklamaları, maden ocaklarının denetlenmesine ilişkin yeni bir yaklaşımın tartışılmasına yol açtı. Jeoloji mühendislerinin uzmanlığı ve bilgi birikimi, maden ocaklarının güvenliğinin sağlanması için etkili bir kaynak olarak görülüyor. Bu nedenle, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın maden ocaklarının denetimine dahil edilmesi talebi, sektörde önemli bir değişiklik önerisi olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı