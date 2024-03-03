Tartıştığı kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gaffar Okkan Bulvarı'nda yaşanan olayda, kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında Gaffar Okkan Bulvarı'nda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanında bulunan tabancayla S.T'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. S.T.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayı duyan S.T.'nin yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı