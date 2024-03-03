Garajda çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda akşam saatlerinde çıkan yangın, 2 aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri, garajdan yükselen dumanları fark ederek durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın hızla büyüyerek garajda bulunan 2 aracı alevlere teslim etti.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Ancak, yangın sonucunda 2 araç da kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Yangının sebebi ve detaylarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.