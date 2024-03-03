Garajda çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda akşam saatlerinde çıkan yangın, 2 aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri, garajdan yükselen dumanları fark ederek durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın hızla büyüyerek garajda bulunan 2 aracı alevlere teslim etti.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Ancak, yangın sonucunda 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Yangının sebebi ve detaylarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı