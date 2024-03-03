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Bakan Yerlikaya’dan Doğanşehir depremi açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Doğanşehir’de yaşanan depreme ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Yerlikaya’dan Doğanşehir depremi açıklaması mask
Bakan Yerlikaya’dan Doğanşehir depremi açıklaması
Bakan Yerlikaya’dan Doğanşehir depremi açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Doğanşehir’de yaşanan depreme ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Yerlikaya’dan Doğanşehir depremi açıklaması

Malatya’da bu aksam saatlerinde şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD verilerine göre, saat 17.43’te Malatya Doğanşehir merkezli olan deprem 4.4 büyüklüğündeydi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, Doğanşehir Gövdeli merkezli olan deprem 4.3 büyüklüğündeydi ve 5 kilometre derinlikteydi.

Bakan Yerlikaya’dan Doğanşehir depremi açıklaması

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI

Depreme ilişkin bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

“Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun”

dedi.

Bakan Yerlikaya’dan Doğanşehir depremi açıklaması

VALİ ERSİN YAZICI’DAN AÇIKLAMA

Vali Ersin Yazıcı ise,

“Geçmiş Olsun Malatya! Doğanşehir İlçemizde yaşanılan 4.4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun”

diye konuştu.

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03 Mar 2024 - 18:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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