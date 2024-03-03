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Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

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Malatya yemeklerinde en çok kullanılan ürünlerin başında bulgur geliyor. Öyle ki gastronomi alanında bulgur denince akla Gaziantep, Karaman ve Malatya geliyor. Pilavlık, yarma, dövme, kısırlık ve daha birçok çeşidi ile göz dolduran bulgurun yemeğe dönüşme serüveninde öyle bir lezzet var ki, kimse vazgeçemiyor: Sıkma köfte…

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte mask
Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte
Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte
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Malatya yemeklerinde en çok kullanılan ürünlerin başında bulgur geliyor. Öyle ki gastronomi alanında bulgur denince akla Gaziantep, Karaman ve Malatya geliyor. Pilavlık, yarma, dövme, kısırlık ve daha birçok çeşidi ile göz dolduran bulgurun yemeğe dönüşme serüveninde öyle bir lezzet var ki, kimse vazgeçemiyor: Sıkma köfte…

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

Malatya mutfağı, zengin lezzetleriyle Türk mutfağının önemli bir parçasını oluşturur. Şehrin öyle lezzetleri var ki, onları bir tadan ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna gibi unutamıyor. O lezzetlerden biri de sıkma köfte…

İşte o lezzetli yemeğin tarifi:

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

MALZEMELER

2 su bardağı yarma bulgur
1 su bardağı kısırlık bulgur
Göz kararı ılık su

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

SOSU İÇİN

Bir çay bardağına yakın sıvı yağ (bu oran isteğe göre azaltılabilir veya artırılabilir)
2 adet sivri biber
1 adet orta boy kuru soğan (isteğe bağlı)
İsteğe bağlı sarımsak
2 tatlı kaşığı domates salçası
İsteğe bağlı biber salçası
Maydanoz
Tuz
Karabiber

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

TARİFİ

Öncelikle 2 su bardağı yarma bulguru ve 1 su bardağı kısırlık bulguru yoğurma kabında alıp ılık su ile ıslatarak bekletilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çok fazla su eklememek. Olabildiğince az su kullanıp tüm bulguru ıslatmak gerekiyor. (Kısır yaparken gibi)

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

Bekledikten sonra hamur yoğurulur. Kıvamını ayarlamak için gerekirse su ilave edilebilir. Hamur kendini tutacak kadar yoğurulur. Hamurun dağılmaması için suyu çok koymamak ve iyice yoğurmak önemli bir nokta.

Hazırlanan hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar alınıp avuç içinde yuvarlanır.

Tüm hamur için aynı işlemi yaptıktan sonra kaynamış suda 15-20 dakika arasında haşlanır.

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

Köfteler haşlandığı sırada sosu hazırlanır. Öncelikle tavaya sıvı yağı alınır, küp küp doğranmış soğanlar eklenir ve hafif kavrulur. Daha sonra ince ince doğranır ve hafif kavurduktan sonra salça eklenir.

Karabiber ve isteğe bağlı diğer baharatlar da eklendikten sonra 5 dakika kadar sos pişirilir.

Haşlanıp süzülen köfteler de sosun içine alınıp 5 dakika daha kavrulur ve servis edilir.

Bulgur denince akla Malatya gelir İşte bulgurun en lezzetli hali: Sıkma köfte

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03 Mar 2024 - 20:30 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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