03 Mar 2024 - 18:12- Gündem G:

Malatya’da şiddetli deprem hissedildi

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Malatya’da Doğanşehir merkezli şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Malatya’da şiddetli deprem hissedildi mask
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Malatya’da Doğanşehir merkezli şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Malatya’da bu aksam saatlerinde şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD verilerine göre, saat 17.43’te Malatya Doğanşehir merkezli olan deprem 4.4 büyüklüğündeydi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, Doğanşehir Gövdeli olan deprem 4.3 büyüklüğündeydi ve 5 kilometre derinlikteydi.

DEPREM ARAŞTIRMACISINDA YORUM

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Malatya'da Akçadağ segmenti üzerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Akçadağ segmenti 6 Şubat 7,6 büyüklüğünde ki depremde kırılmıştı. Endişeye gerek yok”

dedi.
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03 Mar 2024 - 18:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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