Malatya’da şiddetli deprem hissedildi

Malatya’da Doğanşehir merkezli şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Malatya’da bu aksam saatlerinde şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD verilerine göre, saat 17.43’te Malatya Doğanşehir merkezli olan deprem 4.4 büyüklüğündeydi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise, Doğanşehir Gövdeli olan deprem 4.3 büyüklüğündeydi ve 5 kilometre derinlikteydi.
DEPREM ARAŞTIRMACISINDA YORUM
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,
“Malatya'da Akçadağ segmenti üzerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Akçadağ segmenti 6 Şubat 7,6 büyüklüğünde ki depremde kırılmıştı. Endişeye gerek yok”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.