Adana'nın Pozantı ilçesinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Pozantı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli takip ve titiz çalışmaları sonucunda ilçede yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İlçede kaçak akaryakıt satışı yaptığı iddia edilen iş yerleri mercek altına aldı. Uzun süredir takip edilen bir iş yerine yapılan operasyonda V.A. ve H.P. yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ile birlikte yakalandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken ele geçirilen akaryakıta el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.