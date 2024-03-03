- Asayiş

Kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın Pozantı ilçesinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın Pozantı ilçesinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Pozantı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli takip ve titiz çalışmaları sonucunda ilçede yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İlçede kaçak akaryakıt satışı yaptığı iddia edilen iş yerleri mercek altına aldı. Uzun süredir takip edilen bir iş yerine yapılan operasyonda V.A. ve H.P. yaklaşık bin litre menşei belirsiz kaçak akaryakıt ile birlikte yakalandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken ele geçirilen akaryakıta el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Pozantı, kaçak akaryakıt, Şüpheli, gözaltı, Pozantı Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü

03 Mar 2024 - 17:33 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL