Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, itfaiye eri yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Dr. Sıdkı Göral Caddesi'nde yer alan Ayata-2 Apartmanı'nda bir evde yangın çıktı.

Yangın, odun sobasından çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla birlikte, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yangın söndürülse de, ev kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Evde bulunanlar tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri, yangını söndürme sırasında elinin pencereye takılması sonucu hafif yaralandı. Yaralı itfaiye eri, hemen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni ve yangınla ilgili diğer hususlar üzerinde araştırmalar devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı