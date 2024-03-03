Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Genç’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Doğanyol Mezarlığına defnedilen Mustafa Yazar’ın taziye adresi: Doğanyol,
78 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Özay’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Şotik Mahallesi Mezarlığına defnedilen Abdullah Çınar’ın taziye adresi: Şotik Mahallesi, Arguvan,
93 yaşında vefat eden ve Gökçe Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ramazan Sırrı Yüksel’in taziye adresi: Gökçe Mahallesi, Doğanyol”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.