- Yaşam

Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Genç’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

73 yaşında vefat eden ve Doğanyol Mezarlığına defnedilen Mustafa Yazar’ın taziye adresi: Doğanyol,

78 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Özay’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Şotik Mahallesi Mezarlığına defnedilen Abdullah Çınar’ın taziye adresi: Şotik Mahallesi, Arguvan,

93 yaşında vefat eden ve Gökçe Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ramazan Sırrı Yüksel’in taziye adresi: Gökçe Mahallesi, Doğanyol”
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03 Mar 2024 - 17:22 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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