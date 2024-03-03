Hak sahipliğinde kafalar karışık Müşterek yapılarda kaç hak sahibi var?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde kura çekimleri yapılırken akıllarda da birçok soru işareti oluştu. Bunlardan biri ise müşterek konutları zarar görenlerin durumunun ne olacağı ve bu durumlarda kaç hak sahibinin olduğu yönündeki sorular oldu. Konuya ilişkin Mevzuat, tüm soruların cevabını veriyor.

Malatya’da yapılan kura çekimlerinin ardından hak sahipliğiyle ilgili akıllarda birçok soru oluştu. Bunlardan biri de müşterek konutları zarar görenlerin durumunun ne olacağı ve bu durumlarda kaç hak sahibinin olduğu yönünde ki sorular oldu.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik, müşterek konutları zarar görenlerin durumunu şöyle özetliyor:

-Afet sebebiyle, iştirak veya müşterek mülk halindeki konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar görenlere,

-İştirak veya müşterek mülk halindeki konutları muhtemel bir afete maruz bulunanlara,

-Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen kısımlar içindeki iştirak veya müşterek mülkiyet halindeki konutları istimlak edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilenlere,

Yine aynı şekilde hisseli olmak üzere sadece bir konut yapılır veya bir konut için kredi verilir.

-Yukarıda belirtilen iştirak veya müşterek mülk halindeki konutlarda birden fazla hissedar “aile” birlikte oturmakta ise, bu aileler ayrı ayrı hak sahibi sayılırlar.