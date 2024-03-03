- Gündem

Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde, 7 yaşındaki Mehmet Derin'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, çocuğun cansız bedeni bulundu.

Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı mask
Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı
Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde, 7 yaşındaki Mehmet Derin'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, çocuğun cansız bedeni bulundu.

Mehmet Derin'in cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 1.5 kilometre aşağıda, Işık Sitesi mevkiinde bir derede bulundu.

Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı

Azerbaycan Parkı'nda 4 gün önce kaybolan Mehmet Derin için yaklaşık 200 kişilik bir ekip gece gündüz arama çalışmaları yürütmüştü. Ancak çocuğun cansız bedeni, jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesi Adranos Deresi'nde bir ağaca takılmış şekilde bulundu.

Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mehmet Derin'in cesedi, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kütahya, Tavşanlı, Mehmet Derin, Kayıp, vefat, Ceset, Işık Sitesi mevki, Azerbaycan Parkı, Tunçbilek, Adranos Deresi, soruşturma, morg

03 Mar 2024 - 15:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL