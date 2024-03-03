Küçük çocuğun cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde, 7 yaşındaki Mehmet Derin'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, çocuğun cansız bedeni bulundu.
Mehmet Derin'in cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 1.5 kilometre aşağıda, Işık Sitesi mevkiinde bir derede bulundu.
Azerbaycan Parkı'nda 4 gün önce kaybolan Mehmet Derin için yaklaşık 200 kişilik bir ekip gece gündüz arama çalışmaları yürütmüştü. Ancak çocuğun cansız bedeni, jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesi Adranos Deresi'nde bir ağaca takılmış şekilde bulundu.
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mehmet Derin'in cesedi, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.