Obezite ölümcül sonuçlara yol açıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Ateş, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında obeziteye dikkat çekerek, obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Obezitenin tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri, yüksek tansiyon, solunum problemleri ve eklem hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Ateş, obezitenin hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin obezite haritasındaki yerine de değinen Ateş, Türkiye'nin Avrupa'nın en obez ülkesi olduğunu söyledi. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin obeziteyle mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Ateş, obezitenin tedavi edilmesinin sağlık risklerini azaltacağını ve yaşam kalitesini artıracağını dile getirdi.

Obezite tedavisine ilişkin bilgi veren Ateş, yaşam tarzı değişikliklerinin ön planda olduğunu belirtti. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra, bazı durumlarda ilaç tedavisi veya psikolojik destek gerekebileceğini ifade etti. Ayrıca, obezite cerrahisinin belirli durumlarda etkili bir tedavi seçeneği olduğunu sözlerine ekledi.

Cerrahi tedavi sonrası dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Ateş, beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti. Küçük porsiyonlarla beslenme, yeterli protein alımı ve sağlıklı gıdalar tercih etmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca düzenli doktor kontrollerinin ve gerekirse diyetisyen desteğinin sağlıklı kilo kaybını sürdürmede önemli olduğunu vurguladı.

Obeziteye karşı bilinçlendirme çalışmalarının önemine değinen Ateş, toplumun obeziteyle mücadelede bilinçlenmesi gerektiğini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı