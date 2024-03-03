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Alıcı olarak baktığı telefonu çalıp kaçtı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan bir olayda, cep telefonu satmak isteyen bir kişiyle alıcı gibi buluşan E.C. isimli şüpheli, eline aldığı telefon ile birlikte aniden kaçmaya başladı.

Alıcı olarak baktığı telefonu çalıp kaçtı mask
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan bir olayda, cep telefonu satmak isteyen bir kişiyle alıcı gibi buluşan E.C. isimli şüpheli, eline aldığı telefon ile birlikte aniden kaçmaya başladı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, detaylı bir inceleme sonucunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Alıcı olarak baktığı telefonu çalıp kaçtı

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Alıcı gibi davranan E.C., cep telefonunu incelemek bahanesiyle eline aldıktan sonra kaçmaya başladı. Satıcı durumu polise bildirdi ve polis ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli E.C., Yenipazar ilçesinden olduğu belirlendi ve çalıntı telefonla birlikte yakalandı. Şüpheli, gözaltına alınarak işlemler için karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Aydın, Efeler, cep telefonu, Şüpheli, soruşturma, hırsızlık

03 Mar 2024 - 15:12 - Gündem

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