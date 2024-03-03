İskeleden düşen işçi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.
Olay, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolu üzerinde bulunan bir hazır beton tesisine ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hazır beton tesisinde çalışan H.A.B. (31), 3 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şantiyede kurulan iskeleden başının üzerine düşerek yaralanan H.A.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.