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İskeleden düşen işçi yaralandı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.

İskeleden düşen işçi yaralandı mask
İskeleden düşen işçi yaralandı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.

İskeleden düşen işçi yaralandı

Olay, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolu üzerinde bulunan bir hazır beton tesisine ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hazır beton tesisinde çalışan H.A.B. (31), 3 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şantiyede kurulan iskeleden başının üzerine düşerek yaralanan H.A.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İskeleden düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Konya, Beyşehir, hazır beton tesisi, şantiye, iskele, İşçi, yaralı, soruşturma

03 Mar 2024 - 15:10 - Gündem

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