- Gündem

4 yaşındaki çocuk bir anda yola çıktı, olanlar oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yola atlayan 4 yaşındaki çocuk, SUV tipi aracın çarpması neticesinde yaralandı.

4 yaşındaki çocuk bir anda yola çıktı, olanlar oldu mask
4 yaşındaki çocuk bir anda yola çıktı, olanlar oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yola atlayan 4 yaşındaki çocuk, SUV tipi aracın çarpması neticesinde yaralandı.

4 yaşındaki çocuk bir anda yola çıktı, olanlar oldu

İnönü Mahallesi 7005. Sokak'ta meydana gelen kazada 4 yaşındaki Ü.E. isimli çocuk, koşarak yola atladığı esnada E.U. idaresindeki 41 EU 980 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

4 yaşındaki çocuk bir anda yola çıktı, olanlar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sakarya, Akyazı, Çocuk, araç, kaza, trafik kazası

03 Mar 2024 - 15:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL