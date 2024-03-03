Adıyaman'da o şahıs yakalandı

Adıyaman’da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.D., isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı