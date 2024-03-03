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Adıyaman'da o şahıs yakalandı

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Adıyaman’da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da o şahıs yakalandı mask
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Adıyaman’da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da o şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.D., isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Mar 2024 - 15:02 - Asayiş

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