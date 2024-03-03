2040 yılında yaşlı nüfus bakın kaç olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'a gerçekleştirdiği ziyaretler ve etkinlikler kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş'ın Erzurum programı çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin detayları şu şekildedir:

Bakan Göktaş, ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti ve burada Vali Mustafa Çiftçi tarafından karşılandı. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Göktaş, ardından Palandöken'de düzenlenen "STK ve İş Dünyası Buluşması Kahvaltı Programı"na katıldı. Programda, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de birer konuşma yaptı.

Bakan Göktaş, kürsüye gelerek Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen "Yaşlı Profili Araştırması"nın sonuçları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Araştırmanın 22 bin 640 hanede gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, bu çalışmanın yaşlıların yaşam koşulları, sosyal yardımlar, haklar ve toplumsal hayata katılımları gibi 9 farklı başlık altında yürütüldüğünü ifade etti. Elde edilen sonuçların çok çarpıcı olduğunu ve bu ay içerisinde milletle paylaşılacağını belirtti.

Ayrıca, Erzurum'un tarihi önemine de vurgu yapan Bakan Göktaş, şehrin Milli Mücadele dönemindeki rolüne ve kahramanlığına değindi. Göktaş, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarını ve kadınların iş dünyasına katılımının artırılması gerektiğini vurguladı.

Göktaş'ın konuşmasının ardından "STK ve İş Dünyası Buluşması Kahvaltı Programı"nda soru-cevap kısmına geçildi ve program sona erdi.

Bu etkinliklerin yanı sıra, Bakan Göktaş'ın Türkiye'nin genel yaşlı nüfusu ve yaşlılar için yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdiği ve yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için yeni politikaların oluşturulacağını açıkladığı görülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı