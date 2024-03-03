Baharın müjdecisi ‘çiğdemler’ çiçek açtı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda, baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemler çiçek açtı. Halk inancına göre, çiğdem çiçeklerinin cemre havaya düştüğünde açtığına inanılıyor.
İğceler, Hıdırlar ve Kasımlar yaylalarında boy gösteren mor, beyaz ve sarı renklerdeki çiğdem çiçekleri, görenleri büyülüyor ve kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Çiğdem çiçeklerini yakından görmek için yaylalara giden vatandaşlar, Kızılcahamam'ın doğal güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Özellikle Işık Dağı'nda, göl manzarası eşliğinde piknik yapmak isteyen ziyaretçiler, doğanın içinde unutulmaz anılar biriktiriyorlar.
Doğa fotoğrafçısı Emre Cebeci, çiğdem çiçeklerinin açtığını duyduktan sonra hemen Karagöl'e gelerek fotoğraf çekmeye başladığını belirterek,
"Işığın ve havanın güzel olması fotoğraf çekimi için mükemmel bir ambiyans oluşturuyor. Çevrenin de temiz tutulmasını rica ediyorum"
şeklinde konuştu.
Ancak, bazı bilinçsiz vatandaşlar tarafından doğaya bırakılan çöpler nedeniyle, bu keyifli anlar gölgelenebiliyor. Doğal güzelliklerin korunması ve temiz tutulması için vatandaşlara çağrıda bulunuluyor.
Kızılcahamam'ın eşsiz doğal güzellikleri, çiğdem çiçeklerinin açılışıyla birlikte ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.