Çiçekler erken açtı, üretici tedirgin

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu, meyve ağaçlarının erken çiçek açması üreticileri endişelendiriyor.

Yüzlerce meyve ağacı, sıcak havaya aldanarak çiçek açarken, kış aylarındaki bu durum üreticileri şaşırttı. Ağaçların bu dönemde çiçek açmasının riskli olduğunu vurgulayan üreticiler, olası don olayları durumunda meyvelerin zarar görebileceğinden endişe ediyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kış aylarının ılık geçmesiyle meyve ağaçlarının erken çiçek açtığını belirterek,

"Kış aylarının ılıman geçmesi nedeniyle erik ve badem ağaçlarımız maalesef istenmeyen bir şekilde çiçek açtılar. Henüz Mart ayındayız ve don olayı yaşanmazsa sorun olmayabilir, ancak don gelirse bu yıl erik ve badem ağaçlarında meyve tutumu olmayabilir. İklim değişikliklerinden kaynaklanan mevsimsel değişiklikler ve kışın ılık geçmesi nedeniyle badem ve erik ağaçlarımız şu anda çiçek açmış durumda. Bu durum, üreticilerimizin endişe duymasına neden oluyor"

şeklinde konuştu.

Üreticiler, meyve ağaçlarının erken çiçek açmasıyla ilgili olarak olası risklere karşı dikkatli olmayı ve don olaylarına karşı önlemler almaya çalışacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı