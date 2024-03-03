Cenaze yolunda çok feci kaza!

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Amasya'nın Taşova ilçesinde, bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalında sürüklenen otomobildeki aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazada, Muğla'dan Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan bir aile bulunuyordu.

Kaza, Amasya-Taşova karayolunun Dutluk köyü mevkiinde meydana geldi. Harun Okkay (45) yönetimindeki 48 R 8115 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü ve metrelerce sürüklendi.

Olayın haber alınması üzerine, polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada, Seyhan Okkay (48) hayatını kaybederken, kardeşi Harun Okkay hafif yaralarla kurtuldu. Yaralanan anneleri Yeter Okkay (70) ise ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu trajik kazada ailenin Ordu'daki yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı