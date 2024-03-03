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Kayak Merkezinde yaşanan kazada 9 kişi taburcu oldu

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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 kişiden 9'u hastaneden taburcu oldu.

Kayak Merkezinde yaşanan kazada 9 kişi taburcu oldu mask
Kayak Merkezinde yaşanan kazada 9 kişi taburcu oldu
Kayak Merkezinde yaşanan kazada 9 kişi taburcu oldu
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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 kişiden 9'u hastaneden taburcu oldu.

Kayak Merkezinde yaşanan kazada 9 kişi taburcu oldu

Dün akşamüzeri saatlerinde Saraycık köyü mevkiinde gerçekleşen kaza, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne günübirlik tatil için gelen bir grup vatandaşı etkiledi. Dönüş yolculuğunda Muabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüsün frenlerinin boşalması sonucu meydana gelen kaza, keskin bir virajda minibüsün devrilmesiyle sonuçlandı. Minibüs yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra ağaca çarparak durabildi.

Kayak Merkezinde yaşanan kazada 9 kişi taburcu oldu

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Bugün hastaneden taburcu edilen 9 kişinin yanı sıra, 5 kişinin tedavileri ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların tedavilerinin ise titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kayak Merkezinde yaşanan kazada 9 kişi taburcu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi, minibüs, kaza, yaralı, Saraycık köyü mevki

03 Mar 2024 - 14:41 - Gündem

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