22 yıldır bıkmadan, usanmadan sokak hayvanlarını besliyor

Eskişehir'de yaşayan Kamile Uzun, 22 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyor. Sokaktaki dostlarını kendi evlatları gibi gören ve onlara sevgiyle yaklaşan Uzun, çevresindeki esnaftan ve vatandaşlardan destek istiyor.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve onlara yardım eli uzatan Kamile Uzun, yıllardır bu özverili çalışmasını sürdürüyor. Sokak hayvanlarını çok seven ve onların refahı için çaba gösteren Uzun, çevre esnafından dükkanlarının önüne su kabı koymalarını isteyerek destek olmaya davet ediyor. Ayrıca her vatandaştan, bireysel olarak mahalle köşelerine bir kap mama dökmesini talep ediyor.

22 yıldır süren bu gönüllü çalışmayla ilgili konuşan Kamile Uzun,

"Sokak hayvanlarının da bir canı var. Onları çok seviyorum ve onları beslemeye karar verdim. Artık havalar ısınıyor, sokak hayvanları kış mevsimine göre daha çok dışarıda olacaklar. Onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, elimden gelen desteği sağlamaya çalışıyorum"

dedi.

Uzun, sokak hayvanlarının sadece kendisiyle sınırlı olmadığını belirterek, çevresindeki birkaç kişinin de hayvanların su ihtiyacıyla ilgilendiğini ve destek verdiklerini ifade etti.

Kamile Uzun'un duyarlı ve özverili çalışmaları, sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlarken, aynı zamanda toplumda sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı