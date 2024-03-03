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Erzincan maden faciası olayında 2 tutuklama

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.

Erzincan maden faciası olayında 2 tutuklama mask
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.

Erzincan maden faciası olayında 2 tutuklama

İliç’te toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Mar 2024 - 14:36 - Gündem

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