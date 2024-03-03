- Asayiş

2 işçiyi yaraladı, polisten kaçamadı

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Hatay’da geçtiğimiz günlerde 2 kişiyi yaralayan şüpheli şahıs, olayı gerçekleştirdiği tabanca ve 8 fişekle yakalanarak cezaevine gönderildi.

2 işçiyi yaraladı, polisten kaçamadı mask
2 işçiyi yaraladı, polisten kaçamadı
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Hatay’da geçtiğimiz günlerde 2 kişiyi yaralayan şüpheli şahıs, olayı gerçekleştirdiği tabanca ve 8 fişekle yakalanarak cezaevine gönderildi.

2 işçiyi yaraladı, polisten kaçamadı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalara yönelik İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde 29 Şubat tarihinde; A.Y ve V.Y isimli şahısların ateşli silahla yaralanması sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi K.Ö, suç aleti olan tabanca ve 8 fişekle 1 Mart tarihinde yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinde ardından 2 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 işçiyi yaraladı, polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Mar 2024 - 14:33 - Asayiş

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