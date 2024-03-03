2 işçiyi yaraladı, polisten kaçamadı

Hatay’da geçtiğimiz günlerde 2 kişiyi yaralayan şüpheli şahıs, olayı gerçekleştirdiği tabanca ve 8 fişekle yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalara yönelik İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde 29 Şubat tarihinde; A.Y ve V.Y isimli şahısların ateşli silahla yaralanması sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi K.Ö, suç aleti olan tabanca ve 8 fişekle 1 Mart tarihinde yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinde ardından 2 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.