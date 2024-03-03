Baba evini restore edip tarihin tanığına çevirdi

Bursa'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Bayburt'a dönen 56 yaşındaki marangoz ustası Ömer Keleş, Ballıkaya köyündeki baba ocağını özveriyle kültür evine dönüştürdü.

Kimsenin desteği olmadan, kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla, 50 metrekarelik evde binin üzerinde antika ve nostaljik eşyayı sergileyerek adeta bir müze atmosferi yarattı.

Ömer Keleş'in emek ve özverisiyle restore edilen kültür evi, antika ve nostalji sevenlerin ilgisini çekiyor. Evin alt kısmını atölye olarak kullanarak hem siparişleri üreten hem de baba evini eski dokusunu koruyarak restore eden Keleş, bu çalışmaları için kazancının yarısını antika ve eski eşyalara harcadığını belirtti.

1986 yılında ailesiyle Bursa'ya göç eden Keleş, 9 yıl önce Bayburt'a geri döndü. Baba ocağını yeniden canlandırmak için başladığı tadilat ve restore çalışmalarıyla, evini bir mirasa dönüştürmeyi hedefliyor. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmanın önemine vurgu yaparak, geçmişi bilmeyenlerin geleceği de bilemeyeceğine dikkat çekiyor.

Kültür evi özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok ziyaretçi, sosyal medya aracılığıyla evi keşfetmeye geliyor. Ziyaretçiler, evin kapısı her zaman açık olduğu için istedikleri zaman gelip nostaljik bir yolculuğa çıkabiliyorlar.

Keleş'in koleksiyonunda en eski parça 300 yıllık bir düdüklü tencere. Binlerce parçalık koleksiyonunda her bir eşyaya aynı değeri verdiğini ve hepsine özenle baktığını belirtiyor.

Ömer Keleş'in özverili çalışmaları ve tutkusuyla oluşturduğu kültür evi, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor ve geçmişe dair bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı