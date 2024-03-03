Malatya’da 5.0’lik deprem mi bekleniyor?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesi bir nebze olsun rahatlasa da uzmanlar artçıların biraz daha süreceğini, hatta Malatya’da uzun aralıklara 5 mw artçıların olmasının olağan olduğunu söylüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesi sık sık sallandı. Özellikle Malatya ve Kahramanmaraş’ta yoğun sarsıntıların olduğu da istatistiklerle açıklandı.

5.0’LİK DEPREMLER MALATYA’DA ÇOK OLDU

Bu bağlamda 5.0’lik depremlerin en çok Malatya’da yaşandığı açıklandı. Şehirde 4.0 ve üzeri ile 3.0 ve üzeri sarsıntıların da çok olduğunu söylemek mümkün. Şu sıralar artçılarda azalma oldu. Uzmanlar ise bunun olağan olduğunu ve bazı gelişmelerin olacağını açıklıyor.

“ÇOK UZUN ARALIKLARLA MALATYA-ADIYAMAN 5 MW…”

Bilim Rehberi, “6 Şubat etkisi sürüyor” diyerek, şunları aktardı:

“Büyük deprem ile gerilen bölge önce Ağustos 2023 tarihinde kısmen de olsa sönümlenme sürecine girdi. Bu süreden sonra aralıklı olarak 5 mwler yokladı.

Deprem bölgesinin gerilimi gün geçtikçe azalıyor. Çok uzun aralıklarla Malatya-Adıyaman 5 mw, Elbistan-Nurhak ve çevresinde 4.5 mw görülmesi olağan ve beklenendir. Bugün olan 3.7’ler ise gerilime bağlı depremlerdir.”