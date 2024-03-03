Muhtar adayı ve oğluna silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, fıstık bahçesinde çalışan muhtar adayı baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda muhtar adayı hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'in Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık bahçesinde budama yapan Kenan Oktay (44) ile oğlu Mahmut Oktay (19) kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan muhtar adayı Kenan Oktay hayatını kaybetti. Mahmut Oktay'ın ise tedavisi sürüyor.
Hayatını kaybeden Kenan Oktay'ın yaşadığı Akpınar Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, Oktay'ı öldüren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.