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Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı

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Hatay’da aranması bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı mask
Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı
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Hatay’da aranması bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde, 1 Mart tarihinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi M.Ö. suça konu olan motosikletle birlikte yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmada; silahla ateş etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.H.Ö ve kasten yaralama suçundan aranan A.K yakalandı. Şüphelilerden M.H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Mar 2024 - 13:43 - Asayiş

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