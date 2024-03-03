Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı

Hatay’da aranması bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde, 1 Mart tarihinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi M.Ö. suça konu olan motosikletle birlikte yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmada; silahla ateş etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.H.Ö ve kasten yaralama suçundan aranan A.K yakalandı. Şüphelilerden M.H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.