Aranması bulunan 3 şahıs yakalandı

Hatay’da aranması bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde, 1 Mart tarihinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi M.Ö. suça konu olan motosikletle birlikte yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmada; silahla ateş etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.H.Ö ve kasten yaralama suçundan aranan A.K yakalandı. Şüphelilerden M.H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı