Emniyet güçlerinden başarılı operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosiklet sorgulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 2 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosikletin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda; 1 av tüfeği,51 adet 7.65 fişek, 23 adet 9 mm çapında fişek, 25 av tüfeği fişeği, 32 gram cannabinoid, 3 gram cannabinoid ham maddesi, 303 captagon, yaklaşık 10 metre uzunluğunda kablo, çok miktarda bakır kablo ve 3 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilirken toplamda 8 şüpheli yakalandı.
Ayrıca yapılan uygulamada; aranan 4 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 2'si tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.