- Asayiş

Emniyet güçlerinden başarılı operasyon: 8 şüpheli yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosiklet sorgulandı.

Emniyet güçlerinden başarılı operasyon: 8 şüpheli yakalandı mask
Emniyet güçlerinden başarılı operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Emniyet güçlerinden başarılı operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosiklet sorgulandı.

Emniyet güçlerinden başarılı operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 2 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosikletin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda; 1 av tüfeği,51 adet 7.65 fişek, 23 adet 9 mm çapında fişek, 25 av tüfeği fişeği, 32 gram cannabinoid, 3 gram cannabinoid ham maddesi, 303 captagon, yaklaşık 10 metre uzunluğunda kablo, çok miktarda bakır kablo ve 3 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilirken toplamda 8 şüpheli yakalandı.
Ayrıca yapılan uygulamada; aranan 4 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 2'si tutuklandı.

Emniyet güçlerinden başarılı operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, İskenderun, uygulama, motosiklet, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Şüpheli, Tutuklama, operasyon

03 Mar 2024 - 13:38 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL