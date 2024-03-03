Narkotik Dedektör köpeği "Çakır", 2 bin içimlik bonzaiyi buldu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda, narkotik dedektör köpeği "Çakır" önemli bir buluşa imza attı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde araması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbari bilgilere ulaşıldı. Şüpheli şahsın bulunduğu otobüs, narkotik polis ekipleri tarafından takibe alındı ve Samsun otogarına kadar takip edildi.

Yapılan ilk aramalarda şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ancak şüphelinin tedirgin ve dikkat çekici davranışları, polis ekiplerinin dikkatini çekti ve detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Çakır"ın da katıldığı detaylı arama sonucunda, şüpheli şahsın çantasında peçeteye emdirilmiş halde tam 2 bin içimlik bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.A. olay yerinde gözaltına alındı.

S.A., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılıkla devam edeceğini belirtirken, narkotik dedektör köpeği "Çakır"ın da bu tür operasyonlarda büyük katkı sağladığını vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı