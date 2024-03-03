Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu bir astsubay ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde yaşandı. M.E.G. yönetimindeki 09 EJ 038 plakalı otomobilin, ismi belirlenemeyen bir tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü M.E.G. ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin müdahalesiyle yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalenin ardından astsubayın hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildiği belirtildi.

Kazada yaralanan sürücünün Aydın'da jandarma astsubay çavuşu olarak görev yaptığı ve Konya'ya bir şehit yakınını ziyaret etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bu seyahat sırasında meydana gelen kaza, büyük endişe yarattı.

Olayın ardından Kulu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir'in de yaralı astsubaya hava ambulansına kadar eşlik ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Detaylı inceleme ve soruşturma sonucunda kaza hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı