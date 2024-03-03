- Gündem

Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu bir astsubay ağır yaralandı.

Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı mask
Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı
Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu bir astsubay ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde yaşandı. M.E.G. yönetimindeki 09 EJ 038 plakalı otomobilin, ismi belirlenemeyen bir tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü M.E.G. ağır yaralandı.

Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin müdahalesiyle yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalenin ardından astsubayın hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildiği belirtildi.

Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı

Kazada yaralanan sürücünün Aydın'da jandarma astsubay çavuşu olarak görev yaptığı ve Konya'ya bir şehit yakınını ziyaret etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bu seyahat sırasında meydana gelen kaza, büyük endişe yarattı.

Olayın ardından Kulu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir'in de yaralı astsubaya hava ambulansına kadar eşlik ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Detaylı inceleme ve soruşturma sonucunda kaza hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.

Trafik kazası: Astsubay ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Konya, KULU, trafik kazası, Otomobil, TIR, Kulu İlçe Jandarma Komutanı, Üsteğmen Osman Hasdemir, yaralı, astsubay, hava ambulansı, kaza, soruşturma

03 Mar 2024 - 13:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL