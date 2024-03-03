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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

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Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı mask
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
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Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Erzincan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele etmek ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentin birçok noktasında fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara domuz sürüsü, kurt, ayı, sincap ve tavşanlar takıldı. Yaban hayatı açısından Türkiye’nin en zengin illerinden olan Erzincan’da yaban hayatını kayıt altına almak için başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Türkiye, doğal güzellikler, yaban hayatı, Erzincan, fotokapan

03 Mar 2024 - 13:28 - Yaşam

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