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İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramda 303 captagon ele geçirildi.

İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi mask
İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 303 captagon ele geçirildi.

İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, 2 Mart tarihinde Y.G isimli şahsın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde ikametinde ve aracında yapılan aramada; 303 captagon, 19 gram sentetik kannabinoid, 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.G hakkında T.C.K. 188. maddeden işlem yapıldı.

İskenderun’da 303 captagon ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, İskenderun, Şüpheli, arama, Hatay Emniyet Müdürlüğü

03 Mar 2024 - 13:25 - Asayiş

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