Girlevik Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor

Erzincan'ın doğal güzelliklerinden biri olan Girlevik Şelalesi, hafta sonlarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında bulunan şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Şelalenin 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşması ve 40 metreden akan buz gibi suyuyla dikkat çekmesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonlarını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, doğal güzellikleriyle ünlü Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.

Kış aylarında suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan sarkıtlar, şelaleye ayrı bir büyü ve güzellik katıyor. Bu doğal güzellikler arasında yürüyüş yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiren ziyaretçiler, muhteşem manzarayı öz çekimlerle ölümsüzleştiriyor.

Şelaleyi ziyaret eden yerli turistler, Girlevik Şelalesi'nin doğallığını ve serinliğini vurgulayarak, Erzincan'a geldiklerinde uğramadan gitmediklerini belirtiyorlar. Ayrıca, ailecek tercih ettikleri bu doğal güzelliğin, Erzincan'ın vazgeçilmez yerlerinden biri olduğunu dile getiriyorlar.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın yanı sıra çevresindeki şehirlerden ve hatta yurt dışından gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli gibi çevre illerden ve İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir gibi büyük şehirlerden ziyaretçi akınına uğruyor. Bu durum, şelalenin bölgenin turizm potansiyeline önemli bir katkı sağladığını gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı