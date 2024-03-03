Mobbing, hakaret, üniversite kapısından alınmama… 28 Şubat ona engel olmadı, dereceler yaptı

Postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecinde tutuklanan kızlardan biri olan Sertap Ateş o süreçte yaşadıklarını anlattı.

Ateş,

“İmam Hatip Lisesi’ni birincilikle bitirdim. İstediğim bölüme girdim ama 3. sınıftayken ‘Sen artık okuyamazsın’ dediler. Yazılar gelir gelmez hocalarımız tarafından mobbinge uğramaya başladık. Bize sınıfta terörist bile diyenler oldu. Elhamdülillah 2012’de üniversiteyi bitirdim. 2014’te de Malatya'da birincilik, Türkiye'de de derece yaptım”

dedi.

Bilgi Yolu, Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM), tarafından ‘28 Yıl Sonra 28 Şubat’ isimli bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü BİLSAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan İçen’in yaptığı panele konuşmacı olarak Araştırmacı-Yazar Hasan Dündar, Eğitimci Mehmet Koç ve İş İnsanı Osman Marasalı katıldı.

“MALATYA LABORATUVAR OLARAK BELİRLENMİŞTİ”

Programın açılış konuşmasını yapan BİLSAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan İçen, 28 Şubat hakkında kısa bir değerlendirme yaparak,

“Rahmetli Aliya İzzetbeğoviç’in bir sözü var ‘Zulmü unutmayın. Çünkü unutulan zulüm tekrarlanır’ diye. Bu sebeple BİLSAM’da zulmü unutmamak için bir araya geldik. 28 Şubat deyince aklınıza kan ve gözyaşı geliyor. 28 Şubat deyince zulüm ve işkencenin adı olarak anlıyor. 28 Şubat deyince demokrasi tarihimizde kara gün olarak anılıyor. 28 Şubat milletin değerlerine savaş açıldığı gün olarak anlıyor. 28 Şubat yine milletin öz sermayesini yağmaladığı günün adıdır aslında. 28 Şubat mutlu bir azınlığın millet iradesine kastının adıdır. Bu panelin Malatya için önemlidir. Çünkü darbeciler taraftan Malatya pilot il olarak ilan edilmiş. Yani uygulama sahası, laboratuvar olarak belirlenmişti. Malatyalılar diğer illere nazaran bu süreçte daha çok etkilendirdi. Yüzlerce insan idamla yargılandı. Adeta 28 Şubat Malatyalılar üzerinde silindir gibi geçti. Milletimizin sosyal hayatları, sosyal bir deprem ile altüst edildi. Darbeler 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz her dönemde farklı kesimleri hedef alsa bile asıl hedefleri milletimizdir”

şeklinde konuştu.

“ERBAKAN'IN HAYATINDA BİR 28 ŞUBAT VAR MIYDI?”

Daha sonra söz alan İş İnsanı Osman Marasalı, 28 Şubat sürecinin siyasi analizini yaparak,

“Şimdi biz 28 Şubat'ı anıyoruz. Ama acaba Erbakan'ın hayatında bir 28 Şubat var mıydı? derseniz bence Erbakan Hocanın hayatında bir 28 Şubat kavramı yoktu. Erbakan Hoca ömrünün sonlarına doğru bir televizyon programında spikerin 28 Şubat'ı hatırlattığında ‘Ne olmuş 28 Şubat'a. Biz 28 Şubat'ta değil 18 Haziran 1997 tarihinde iktidarı devrettik. İktidarı devretme gerekçemiz de darbe değildi. Doğru Yol Partisi’ni seçime gitmek istemesiydi ve protokol gereği Doğru Yol partisinin başkanlığında seçime gidileceği için biz hükümeti cumhurbaşkanlığına tevdi ettik. O da Mesut Yılmaz'a verdi’ diye cevap vermişti. 28 Şubat'ın akabinde danışmanlarının anlattığı 28 Şubat'tan bir gün sonra Erbakan Hoca hiçbir şey olmamış gibi bütün bakanlıklara yazı yazıp şu kararlar uygulanabilir mi anayasaya göre diye sormuş. Bakanlıklardan da bunun uygulanabilirliği yok diye cevap almış ve bunun Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'ne göndererek tabiri caizse topu göğsünde yumuşatıp taca bırakmıştır. Fakat toplum desteği ve bürokrasi gücü denk bütçe kavramı 1997’nin şubat ayında bozulmuş ve Erbakan Hoca'nın o güne kadar başarıyla getirdiği sistem aksamaya başlamış. Akabinde Doğru Yol Partisi'nin içerisindeki milletvekilleri tehditlerle, şantajlarla, kumpaslarla partilerinden ayrılmak zorunda bırakılınca Erbakan Hoca'nın iktidarda kalma şansı kalmamıştır. 28 Şubat'ta toplum bedel ödemiştir ama dik durabilmiş midir? Çünkü sonrasında gördük. Toplumun dik durması halinde ordu daha büyük şeyler yapabilir miydi bilmiyorum ama bu süreci devam ettirebilirdi ve Erbakan Hoca ‘Metodumuz ikna metodudur’ diyordu. Askerlere neye hizmet ettiklerini anlatabilirdi. Ama siyonizmle mücadele edilebilir miydi o gün bugün içinde hala edinemediğine göre bilmiyorum. Belki edilebilirdi, belki edilemezdi. Fakat Erbakan Hoca, hayatının sonuna kadar bunları apaçık anlattı. Siyonizmin, insanlığın baş belası olduğunu anlattı. Ülkede bütün gücün, bütün gayenin içeride yönetmeye talip olanlar ve yönetilenler olduğunu söylüyordu”

söyleminde bulundu.

İş İnsanı Osman Marasalı’nın ardından söz alan Eğitimci Mehmet Koç ise 28 Şubat sürecinin Malatya'ya yansımaları hakkında bir konuşma yaptı.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BASKI KURMAYA BAŞLADILAR”

28 Şubat sürecinde başörtülü kızların okullara alınmadığını belirten Koç,

“28 Şubat’ın etkileri çok uzun bir süre devam etti. Başörtüsü eylemleri, İmamhatiplerin kapatılması. O süreçte ne yapabiliriz, ne yapamazız diye ayda iki sefer toplantı yapıyorduk. Bu toplantılar bir sonuç getirmeyince bu sefer en başta yapacağımız şey işte duadır. Dua etmek için de bir cami seçildi. Bir bildiri gerekiyordu. Bunu da İmamhatip Yaşatma Derneği Başkanı İsmet isimli bir muhterem vardı. Dedik böyle bir bildiri hazırlayacağız ve milleti duaya davet edeceğiz. Sen imzalar mısın dedik, imzalarım dedi. O gün geldi İsmet abi yok. Bir şekilde biz başlattık. Bayağı devam etti bu süreç bununla da yetinmediler. Sabah namazında polisler geliyor ama bir şey yapmıyorlardı. Üniversite öğrencileri üzerine baskı kurmaya başladılar. İçeri almadılar orada jandarma engel oldu. Şehre gelince polis engel oldu. Yani Akpınar'da otobüs durağına inecekler, evlerine gidecekler. Ama bir şekilde önlerini kapatıyorlar. Bir seferinde bayağı başörtülü kızlarımızı merkez karakoluna aldılar”

diye konuştu.

“EN ŞANSLILARDAN BİRİYDİM”

Panele 28 Şubat sürecinde tutuklanan kızlardan biri olan Sertap Ateş de katıldı. O süreçte yaşadıkları hakkında bir değerlendirmede bulunan Ateş,

“Bu olaylar yaşandığında İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik bölümünde okuyordum. Üçüncü sınıf öğrencisiydim. Böyle bir toplumda ben ancak bir hayal kırıklığını anlatabilirim. Şu anda süreci anlatabilirim. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ben her 28 Şubat'ta bunu yaşarım. Ellerimi titrer. Kalbim gerçekten çarpar. Tekrar aynı duyguları yaşıyorum şu anda. Çünkü sadece kendi adıma üzülmem orada yaşanan bu süreçten dolayı kendini balkondan atmak zorunda kalan Melike adına üzülürüm. O sırada bir trafik kazası geçirip aylarca yatmak zorunda kalan Emine arkadaşım adına üzülürüm. Dışarıdayken ailesi tarafından zorla gelip başörtüsü başından açılan Hacer adına üzülürüm. Sadece kendi adıma üzülmem. Çünkü ben bu konuda en şanslılardan biriydim. Ailem bana bu konuda gerçekten destekti. Bir an bile okulu bırakma noktasında tereddüt etmedim”

ifadelerini kullandı.

“BU DA BİR KARŞI ÇIKIŞ”

28 Şubat olaylarının ilk Malatya’da başladığını söyleyen Ateş,

“Uyarılar geldi, kınamalar geldi, uzaklaştırmalar geldi. Bir günden artık dendi ki fakülteye giremezsiniz. Acı bir durum. Bir gün önce beraber girdiğiniz arkadaşlar önünüzden geçerken siz fakültenin kapısındasınız ve içeri bile giremiyorsunuz. Çok sürmedi. Bir zaman sonra artık fakültesinin kapısından vazgeçtik. Üniversitede kampüs alanlarına bile bırakmamaya başladılar. Sonrasında yine o günlerden bir tanesi zaten. Biz yine birbirimize destek amaçlı bir araya geliyoruz. Sanki bizi üniversiteye alacaklarmış gibi üniversiteye alacaklarmış gibi üniversiteye gidiyoruz. Tekrar döndüğümüz Akpınar'da bekliyorlar. Hepimizi içeri aldılar bir şekilde. Malatyalı sağlam duruşuyla o gece çıktık. Ama sonrasında olaylar bitmedi? Ben burada bir kız çocuğunun hayal kırıklığı ile ilgili konuşmak istiyorum. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. O zaman bana ne olacaksın dedikleri zaman ben İmam Hatip Lisesinde Matematik öğretmeni olmak istiyorum diyorum arkadaşlara. İmam Hatip Lisesini birincilikle bitirdim. İstediğim bölüme girdim ama 3. sınıftayken ‘Sen artık okuyamazsın’ dediler ve siz oradan atıldıktan sonra kimse size öğretmen olarak görmüyor. İlhan Hocam benim lisanstan hocamdır. Orada daha yazılar gelir gelmez biz hocalarımız tarafından mobbinge uğramaya başladık. Gerçekten bize sınıfta terörist bile diyenler oldu. Sınıfta kaldık sadece İlhan hocamın dersinden geçmiştik o dönem. 1999’da atıldık, sonra 2012’de ancak mezun olabildim. Bu süreçte ben boş durmadım. Belki benim bir kız çocuğu olarak haykırışımdır, bilmiyorum. Ne kadar matematik kitabı varsa masanın üzerine koydum ve deli gibi matematik çözüyorum. Sonra bu süreç benim için başladı. Uzak durmadım matematikten. Sonra çevremde dersler vermeye başladım. Elhamdülillah 2012’de bitirdim. 2014’te de Malatya'da birincilikle, Türkiye'de de derece yaparak şu anda Avni Kiğılı İmam Hatip Lisesi’nde Matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ama tüm arkadaşlarım benim gibi şanslı değil. Benim haykırışım aynı şekilde devam ediyor. Bulunduğum okulda her öğrencinin inşallah iyi bir yerlerde yer alması için gayret gösteriyorum. Göstermeye de devam edeceğim. Şu anda 5. üniversitemi okuyorum. Bu da bir karşı çıkış”

şeklinde konuştu.

“28 ŞUBAT'IN HİKAYESİ 1995’TE BAŞLIYOR”

Daha sonra söz alan Araştırmacı-Yazar Hasan Dündar ise 28 Şubat sonrası neler kaybedilip, nelerin kazanıldığı ile ilgili bir konuşma yaparak,

“1997’de Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan karardan itibaren 28 Şubat serencamını konuşuyoruz ama aslında bizim 28 Şubat'ın hikayesi 1995’te başlıyor. 1995, 24 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimlerinde Refah Partisi o zaman yüzde 21’le iktidara yakın bir oy oranı alıyor ama bir parti olmazsa iktidar olmayacak. Tabii ertesi günü gazeteler diyor ki seçmen ana sol hükümetin işaret etti. Yani ana vatan ve demokratik sol partiden bahsediyorlar. Tabii kimse Refah Partisi'yle koalisyon kurmak istemiyor. O esnada Sayın Çiller ile Sayın Mesut Yılmaz'ın bir hükümet kurma teşebbüsleri var. Hükümeti kuruyorlar. Refah Partisi de bu hükümetin kuruluşunda yapılan bir takım eksiklikleri anayasa mahkemesine götürüyor anayasa mahkemesi de Refah Partisi'nin haklı bulunca hükümet istifa etmek mecburiyetinde kalıyor. Süleyman Demirel kendisinden emin bir şekilde görevi Erbakan'a veriyor. Erbakan Hoca birinci tur görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeleri herkes yok çekiyor. Tekrar Çillerle şeylerle bir görüşme neticesinde refah yol hükümeti çalışmaları başlıyor”

açıklamasında bulundu.