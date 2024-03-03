Gezer: “50 bin depreme dayanıklı konut inşa edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Kuluncak ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Adayı Gezer, göreve geldiklerinde belediye ve özel sektör eliyle toplamda 50 bin depreme dayanıklı konut ve iş yeri inşa edeceklerini söyledi.

31 Mart seçimleri öncesi tüm ilçe ve mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Kuluncak ilçesinde de vatandaşlarla buluştu. Esnafları tek tek ziyaret eden Gezer, göreve geldiklerinde Malatya'nın tarihinin gördüğü en büyük kalkınma seferberliğine gireceğini belirterek seçimlerde bu sefer hatır için değil Kuluncak için oy kullanılmasını istedi.

Gezer’i yakından tanıdıklarını belirten Kuluncaklılar, bilgi ve birikimi ile Prof. Dr. İbrahim Gezer’i büyükşehirde görmek istediklerini ve bunun içinde destek vereceklerini ifade ettiler.

20 yılı aşkındır tüm ilçeleri sorun ve çözüm önerileri noktasında çok iyi çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Gezer, “Hangi konuda ne yapacağımız nasıl bir yol yürüyeceğimizi çok iyi biliyoruz. 31 Mart'ta halkımız teveccühlerini bizden yana kullandıklarında İnşallah Malatya’da yakın tarihinin görmüş olduğu en büyük kalkınma seferberliğini başlatacağız” dedi.

Büyükşehir Bağımsız Başkan Adayı Gezer, gittiği diğer ilçeler de olduğu gibi Kuluncak'ta da CHP, MHP ve YRP'nin ilçe belediye başkan adaylarının seçim ofislerini de ziyaret ederek başarılar diledi.



“KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ”

Öte yandan Büyükşehir Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya’da başlatacakları kentsel dönüşüm seferberliğine ilişkin detayları da sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurdu.

Gezer, kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımızın yataklarında rahat uyuyabilmelerinin yolu şehrimizi depremlere hazırlamaktan, şehrimizi depremlere hazırlamanın yoluysa depreme dayanıklı sağlam binalar inşa etmekten geçer. İşte bu yüzden göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm hayat kurtarır sloganıyla dönüşüm seferberliğini başlatacak ve şehrimizin güney ve kuzeyindeki sağlam zeminli alanları imara açarak büyükşehir olarak 15 bin özel sektör eliyle ise 35 bin olmak üzere 5 yılda toplamda 50 bin sosyal konut ve iş yeri inşa edeceğiz. Böylece şehrimizin 2 yakası arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırarak çevre yolu altı ve çevre yolu üstü ayrımına son vereceğiz. Sözümüz söz Malatya Büyükşehir Belediyesi bizim dönemimizde ülkemizin en fazla kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiren ve en fazla konut üreten Büyükşehir Belediyesi olacak.”

Kaynak: BÜLTEN