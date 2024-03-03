Kitaplar okuyorsa, kalemi cebinden eksik olmuyorsa, her konuda bir birikimi varsa bilin ki o Hekimhanlı! Bir doktorun ismiyle doğan ilçe: Hekimhan

Malatya’da Hekimhan deyince akla tahsil görmek, okumak ve daha da çok okumak gelir. Hatta Hekimhanlı tanıdığı olan varsa bilir: Boş durmak bu insanlar için kâbus! Bu sohbeti bir kenara bırakırsak; peki, Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan Hekimhan’ın ismi nereden geliyor? Hekimhan isminin anlamı ne? Tarihi 13. yüzyıla dayanan bu ismin kökeni neyi temsil ediyor? İşte o çok şaşırtıcı cevabı…

Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan Hekimhan’ın ismi nereden geliyor? Hekimhan Kaymakamlığı bu konuda oldukça detaylı bilgilere yer veriyor.

Hekimhan, M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıl arasında yoğun olarak kullanılan İpek Yolu - Bakır Yolu güzergahında bulunmuş, Malazgirt Zaferi ile birlikte Selçukluların hakimiyetine girinceye kadar, Hititler, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Romalılar ve Bizanslıların hakimiyeti altında kalmış.

İŞTE İSMİN GELDİĞİ YER

13. yüzyılda bölge Selçukluların hakimiyetinde iken, devrin ünlü doktorlarından Ebu-l Hasan El Hekim tarafından ilçe merkezinde bulunan, bugün Taşhan olarak bilinen han yaptırılıyor. 'Han-ı Hekim' olarak anılan bu han daha sonrasında kurulacak ilçeye 'Hekimhan' olarak ad oluyor.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ’NİN YAPILIŞI

Hekimhan toprakları, Selçuklulardan sonra, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine giriyor. İlçenin, ilçelik vasfından önce bir yerleşim yeri olarak önem kazanması, Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde, 1656 - 1661 yılları arasında Köprülü Mehmet Paşa tarafından, içerisinde bulunan Han’ın, askeri amaçlı onarılması sürecine rastlıyor. Bu dönemde Selçuklulardan kalma Han’a ek olarak 2. bir kısım ve aynı dönemde bugün de varlığını koruyan ve ilçe açısından tarihi bir önem taşıyan, Köprülü Mehmet Paşa Camii yaptırılıyor.

Diyarbakır vilayeti, Malatya Sancağı Akçadağ Nahiyesine bağlı köy olan Hekimhan, 18 Haziran 1921 tarihinde TBMM 1. Dönem 39. İçtimada görüşülerek, 1 Temmuz 1921 tarihinden geçerli, Hasançelebi ve Gelengeç bucakları birleştirilip ve merkezi Hekimhan Kasabası olmak üzere ilçelik statüsü kazanıyor.

COĞRAFİ KONUMU, İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ

Hekimhan, Doğu Anadolu bölgesinin 'Yukarı Fırat' bölümünde yer alan ilçenin; doğusunda Arguvan, batısında Kuluncak ve Darende, güneyinde Yazıhan ilçeleri ile kuzeyinde Sivas iline bağlı Kangal ilçesi ile çevrili.

Coğrafi açıdan dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olan ilçe; 1794 km2 yüzölçümü ile Malatya ilinin en geniş ilçesi. İlçe merkezi 1040 m rakıma sahip olup, bağıllarına göre alçak bir konumda bulunuyor. İlçenin en yüksek noktası (2680 m.) Yamadağı. İlçede tipik karasal iklim hüküm sürmekte olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar kar yağışlı ve soğuk geçiyor. Hakim bir bitkisi bulunmamakla birlikte; bozuk baltalık meşelik, ardıç ve alıç bitki örtüsünü oluşturuyor.

EĞİTİM VE OKURYAZARLIK ORANI, OKUL SAYISI

2014 yılı itibarı ile ilköğretim kurumu olarak ilçe merkezi ve mahallelerde toplam 1 anaokulu, 14 ilkokul ve 8 ortaokul bulunuyor. Bu okullardan 9’u birleştirilmiş sınıflı ilkokuldur.

İlçe nüfusunun % 95‘si okur - yazar olup, yüksek tahsil yapanların sayısı fazladır.

İLÇEYE BAĞLI MAHALLE SAYISI

İlçede yerleşim genel olarak. İlçe merkezine bağlı 64 mahalle muhtarlığı bulunuyor.

ULAŞIM

İlçenin Malatya ile bağlantısını sağlayan yol asfalt olup, aynı zamanda 'Malatya-Sivas Karayolu' olarak kullanılıyor. İlçenin ulaşımında demir yolu, özellikle yolcu taşımacılığı ve maden cevheri nakliyatı bakımından önemli bir yere sahip. Maden cevheri nakliyatı bakımından Hekimhan Garı Türkiye’nin 11. garı durumunda.

GEZİLEBİLECEK YERLER

Tarihi Taşhan, Tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii, Girmana Kanyonu, Yamadağı ve Yamadağı Kayak Merkezi, Hasançelebi Ilıca Mesire Alanı, Şıpşıpı, Kocaözü Göz Mesire Yeri, Dipsiz Göl Mesire Yeri, Yücekaya, Boğazgören (Çırzı) Hitit Yazıtı, Çimenlik Kalesi, Yayladamı Mahallesindeki Yayladamı 1 ve Yayladamı 2 Tümülüsü, Sürbelıan mesire yerleri ve Kaletepeler gezilip görülecek yerlerin başında yer alıyor.

BAĞLI MAHALLELER

Davulgu, Hacılar, Dereköy, Çimenlik, Dikenli, Işıklı, Turgut Özal, Budaklı, Çanakpınar, Yağca, Başkınık, Yeşilköy, Boğazgören, Ş. Fethi Akyüz, Bağyolu, Beykent, Başkavak, Sarıkız, Ballıkaya, Salıcık, Basak, Mollaibrahim, Yukarıselimli, Aşağısazlıca, Bahçedamı, Delihasanyurdu, Kozdere, Köprülü Mehmet Paşa, Girmana, Söğüt, Akmağara, Aksütlü, Saraylı, Yukarı Sazlıca, Hasançelebi, Güzelyurt, Güzelyayla, Yeşilkale, Güvenç, Kocaözü, Kavacık, Dursunlu, Taşoluk, Karslılar, Güçlü, Yeni, Karşıyaka, Taşbaşı, Karaköçek, Fatih, Köylüköyü, Yeşilpınar, İğdir, Dumlu, Deveci, Mimarsinan, Karapınar, Kurşunlu, Haydaroğlu, Karadere, Dikili, Bahçelievler, Yayladamı, Çulhalı ve Uğurlu Mahallesi.