Karakaya Barajı’nda hangi balıklar var?

Malatya’nın manzarasını süsleyen Karakaya Barajı, Fırat Nehri üzerinde ve Malatya, Elazığ ile Tunceli illerinin sınırları içerisinde bulunuyor. Bu barajda bulunan balık türleri genellikle Fırat Nehri'nin karakteristik balık türlerini temsil ediyor.

Karakaya Barajı'nda şu balık türlerinin bulunabileceği ifade ediliyor:

Turna Balığı (Salmo trutta): Fırat Nehri ve barajlarında sıkça rastlanan önemli bir türdür.

Sazan (Cyprinus carpio): Büyük göl ve barajlarda yaygın olarak bulunan popüler bir balık türüdür.

Tatlısu Kefali (Chondrostoma regium): Fırat Nehri'nin endemik balık türlerinden biridir ve bu nehrin akarsularında sıkça bulunur.

Kızılkanat (Capoeta trutta): Fırat Nehri ve barajlarında bulunan bir diğer yaygın balık türüdür.

Turnavalı (Alburnus alburnus): Fırat Nehri'nin kollarında ve barajlarında sıklıkla görülen bir balık türüdür.

Kepçe Balığı (Barbus lacerta): Fırat Nehri'ne ve barajlarına özgü olan bir balık türüdür.

Bu balık türleri, Karakaya Barajı'nın ekosisteminde yaygın olarak bulunabilir. Ancak, barajdaki balık popülasyonu zaman içinde değişebilir ve farklı türler de barajda yaşayabilir. Bu nedenle, güncel bilgilere ulaşmak için yerel balıkçılık birimlerinden veya baraj yetkililerinden bilgi almak önemlidir.